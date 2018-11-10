Феррер: у меня были шансы в матчах против кого угодно, но не Федерера

Испанец Давид Феррер прокомментировал историю противостояний со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.



«На протяжении карьеры я не чувствовал себя хуже других теннисистов. Понимал, что в хороший день могу «выстрелить» и обыграть любого. Любого, кроме Роджера Федерера.



Победа на турнире «Большого шлема»? Не променял бы и половины побед в туре на один выигранный мейджор», – цитирует Феррера Tennis World USA.



Теннисисты встречались 17 раз, и испанцу ни разу не удавалось выиграть. За все игры Феррер смог выиграть у Роджера только шесть сетов.



Напомним, 36-летний испанец объявил о скором завершении профессиональной карьеры. Феррер прекратит выступления после одного из испанских турниров весной 2019 года.