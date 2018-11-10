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Квитова сделала пожертвование клинике, в которой ей спасли руку

Квитова сделала пожертвование клинике, в которой ей спасли руку
Теннис / Кубок Федерации

Чешская теннисистка Петра Квитова сделала благотворительное пожертвование чешской клинике, врачи которой проводили операцию на руке, после того как она подверглась вооружённому нападению.

Сумма пожертвования составила $ 13 тыс. – чек на такую сумму Петра получила от организаторов Кубка Федерации за приверженность турниру. За последние 10 лет Квитова только на протяжении одного года не сыграла за свою страну ни одного матча.

«Рада, что была удостоена этой награды. Большая честь получить её во второй раз в карьере (в 2011 году Квитова получила приз впервые. – Прим. «Чемпионата»). Победителя выбирают болельщики, и я счастлива, что они отмечают мои старания таким образом», – цитирует Квитову официальный сайт командного турнира.

Напомним, сборная Чехии вышла в финал Кубка Федерации, где встретится с командой США. Уже сегодня, 10 ноября, состоятся первые матчи в этом противостоянии.

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