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Рублёв стал третьим на турнире Next Gen ATP Finals в Милане, обыграв Мунара

Рублёв стал третьим на турнире Next Gen ATP Finals в Милане, обыграв Мунара
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв (5) занял третье место на турнире Next Gen ATP Finals, который проходит в Милане (Италия). В поединке за бронзу Рублёв на тай-брейке пятого сета обыграл испанца Хауме Мунара (7). Встреча завершилась со счётом 1:4, 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:3 (7:3). Матч продолжался 1 час 48 минут. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 12 возможных. На счету Мунара 15 эйсов, ни одной ошибки на подаче и 3 реализованных брейка из 8 возможных.

Соперники ранее встречались один раз: в августе Мунар победил Рублёва в двух партиях на турнире в Уинстон-Сейлеме — 6:3, 6:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Мунар в Милане.

В матче за главный трофей турнира грек Стефанос Циципас встретится с австралийцем Алексом де Минором.

В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, в финале обыграв Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.

10 ноября 2018 года, суббота. 21:00 МСК
Милан-U21. За 3-е место
Матч окончен
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
68
Россия
1:4
   7
4:3
4   
2:4
4:2
   7
4:3
3   
Хауме Мунар
Хауме Мунар
76
Испания
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