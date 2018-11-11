Циципас стал победителем Next Gen ATP Finals, обыграв в финале де Минора

Теннисист из Греции Стефанос Циципас стал победителем второго турнира Next Gen ATP Finals, который проходил в Милане (Италия). В финальном матче Циципас (1) в четырёх партиях обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3). Матч продолжался 1 час 40 минут. Циципас 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 8 возможных. На счету де Минора 4 эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк из трёх возможных.

Циципас второй раз выиграл у де Минора в официальных матчах, ранее они встречались на турнире в Токио в 2018 году.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Циципас — де Минор в Милане.

Третье место на турнире Next Gen ATP Finals занял россиянин Андрей Рублёв (5), обыгравший испанца Хауме Мунара (7) со счётом 1:4, 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:3 (7:3).



В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, в финале обыграв Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.