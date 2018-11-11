Нисикори: Федерер прогрессирует в 37 лет, это невероятно

Японский теннисист Кеи Нисикори поделился ожиданиями от старта Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Первым соперником Нисикори станет 37-летний швейцарец Роджер Федерер. Этот матч состоится в воскресенье, 11 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Чувствую себя нормально. Последствия травмы запястья иногда чувствуются. Бывает лучше, бывает хуже. Но боль уже практически ушла.

Матч с Федерером будет сложным, но я приложу все усилия. Невероятно, что Федерер продолжает прогрессировать в таком возрасте. Он находится в прекрасной физической форме. Для меня он остаётся очень сложным соперником. Но мне нравится играть с ним. Матчи с Федерером всегда превращаются в испытание. А я люблю испытания», — приводит слова Нисикори Tennis World USA.