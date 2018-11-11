Видообзор финала Next Gen ATP Finals Циципас – де Минор

В Милане завершился итоговый турнир для игроков в возрасте до 21 года Next Gen ATP Finals. Победителем соревнований стал греческий теннисист Стефанос Циципас, получивший первый номер посева. В финале Циципас обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Циципас — де Минор в Милане.

15-я ракетка мира Циципас выиграл все матчи на турнире. На групповом этапе он победил испанца Хауме Мунара, поляка Хуберта Хуркача и американца Фрэнсиса Тейлора. В полуфинале Циципас был сильнее россиянина Андрея Рублёва. В матче за третье место Рублёв нанёс поражение Мунару.

В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, в финале обыграв Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.

Старенький среди новеньких. Рублёв завершает сезон в Милане В столице итальянской моды проходит 2-й в истории итоговый чемпионат U21. Циципас, Рублёв, де Минор хотят стать чемпионами поколения Next.