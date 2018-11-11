Циципас: новые правила Next Gen ATP Finals? Мне нравится, я же выиграл!

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в финале Next Gen ATP Finals над австралийцем Алексом де Минором. Циципас прошёл весь турнир без поражений, а в финале победил де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3). Циципас отметил, что с новыми правилами проведения турнира ему было непросто.

«Игры очень стрессовые. Из-за нового формата у тебя нет большого преимущества, поэтому нужно концентрироваться вдвойне. Но мне нравятся эти правила, ведь я выиграл!

Что касается взаимодействия с тренерами с помощью наушников, я не фанат всего этого. Вы это видели накануне (во время полуфинала Циципас швырнул наушники для общения с тренером и разбил их. – Прим. «Чемпионата»).

Что касается использования технологии Hawk-Eye, это хорошо, не было никаких ошибок, всё чётко. Гораздо лучше, чем человеческий глаз», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Циципас — де Минор в Милане.