Вердаско станет отцом

Супруга испанского теннисиста Фернандо Вердаско Ана Бойер сообщила, что семейная пара ждёт ребёнка.

«Мы узнали о беременности в конце августа, когда находились в США. Мы с Фернандо счастливы, ребёнок родится в конце апреля, я сейчас на третьем месяце беременности. Мы пока не знаем пол. Самое главное, что ребёнок полностью здорово.

Пока что я была у врачей один раз. Фернандо не мог сходить к врачу со мной, так как был на одном из турниров. Но во время обследования мы созвонились, он видел результаты.

Этот момент был очень эмоциональным, Фернандо любит детей. Думаю, он будет отличным, весёлым отцом», — цитирует Бойер Tennis World USA со ссылкой на испанскую газету Hola.

В настоящее время Вердаско с супругой живёт в Дохе (Катар). Бойер призналась, что ещё не знает, в какой стране будет рожать.