Лэйвер: де Минор – настоящая находка для австралийского тенниса

Легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер прокомментировал результат финала турнира Next Gen ATP Finals, который проходил в Милане (Италия). В финале греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Циципас — де Минор в Милане.

«Великолепный матч! Поздравляю Циципаса с победой! Великолепная игра, высший уровень! Что касается де Минора, то с нетерпением жду твоё выступление на турнире в Австралии грядущим летом! Ты настоящая находка для австралийского тенниса», — написал в своём «твиттере» Лэйвер.

В начале сезона де Минор занимал 201-е место в рейтинге ATP. Австралиец завершает год на 31-м месте. Это лучший результат в его карьере. Де Минор также стал первой ракеткой Австралии.