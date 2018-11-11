Супруга Андерсона: Кевин упорством заслужил место на Итоговом чемпионате

Келси Андерсон, супруга теннисиста из ЮАР Кевина Андерсона, призналась, что гордится подготовкой мужа к турнирам. Андерсоны сейчас находятся в Лондоне, где Кевин впервые в карьере сыграет на Итоговом чемпионате ATP.

«Победа Кевина в матче с Джоном Иснером в полуфинале Уимблдона была эмоциональным моментом. Учитывая уникальность турнира, мы пережили невероятные эмоции. Матч получился очень тяжёлым, все мы, я, команда Кевина, были счастливы.

В Кевине мне больше всего нравится трудолюбие. Он очень усердно готовится к каждому турниру, наверняка другие игроки знают это. Очень рада, что его старания были вознаграждены.

Думаю, он заслужил место на турнире в Лондоне. Он умеет побеждать и проигрывать. Я всегда говорила, чтобы стать великим теннисистом, ты должен научиться проигрывать. Без поражений нет побед. Турнир может выиграть только один человек. Нужно уметь забывать о поражениях и идти дальше», — цитирует супругу Андерсона Sky Sports.