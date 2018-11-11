Рублёв: надеюсь, что участие в Next Gen ATP Finals поможет в следующем сезоне

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свой результат на турнире Next Gen ATP Finals, который проходил в Милане (Италия). В матче за третье место Рублёв обыграл испанца Хауме Мунара со счётом 1:4, 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:3 (7:3). В полуфинале россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу – будущему победителю соревнований.

«Эти матчи были тяжёлыми. Я хорошо проявил себя с точки зрения психологии. Вчера мне немного не повезло, а в матче с Мунаром – наоборот. Доволен, что заканчиваю сезон на эмоциональном подъёме. Надеюсь, что этот результат положит начало успехам в следующем сезоне», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв – Мунар в Милане.

Отметим, что Рублёв в прошлом сезоне также участвовал в этом турнире. Тогда он уступил в финале Чхун Хёну из Южной Кореи.