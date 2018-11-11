Шафаржова: поняла после US Open, что настало время уходить

31-летняя чешская теннисистка Люси Шафаржова, сообщившая о завершении карьеры после Australian Open, рассказала, как приняла данное решение. С 2015 года спортсменку преследуют травмы, которые и стали основной причиной решения завершить карьеру. В текущем сезоне Люси провела 23 поединка и выиграла 12 из них.

«Мы обсуждали с моим тренером завершение карьеры в этом сезоне. Проблемы со здоровьем вынуждают меня уйти из спорта. Я планировала продолжить выступление в парном разряде, но решила, что лучше отказаться от этого.

Главный кризис случился во время US Open. После поражения я не могла сдержать слёзы. Тогда я поняла, что настало время закончить игру.

Каждый теннисист мечтает о победах на турнирах «Большого шлема». Я доходила до финала «Ролан Гаррос», была в полуфинале Уимблдона, выигрывала крупные турниры. Думаю, что я осуществила многие мечты.

Я уже окончила курсы бариста. Мечтаю об открытии собственной кофейни, надеюсь, что мне это удастся», — приводит слова Шафаржовой издание Sport.