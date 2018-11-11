Иснер: в матче с Джоковичем мне будет нечего терять

Американский теннисист Джон Иснер, которому предстоит дебютировать на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне матчем с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, поделился ожиданиями.

«С физической точки зрения чувствую себя отлично. Мне повезло, что в течение карьеры я избегал серьёзных травм. Конечно, иногда были повреждения, из-за которых я пропускал турниры, но ничего серьёзного. Продолжаю работать над телом. Пока я в порядке в плане физики, я и играю хорошо. Меня мотивирует пример Федерера, который в 37 лет так здорово играет.

Готов ли к игре на турнире в Лондоне? Конечно. Джокович выигрывал этот турнир пять раз. Он очень сильный игрок, вернулся на первую строчку рейтинга ATP. Очевидно, что я буду аутсайдером в этом матче, но это хорошо, ведь мне нечего терять.

Я выйду на корт играть в теннис. Буду расслаблен. Я играл с Джоковичем раз девять, выиграл у него несколько раз. Но, конечно, он побеждал меня чаще. Понятно, что матч будет очень тяжёлым, но я с нетерпением жду его. Уверен, атмосфера будет отличной, а матч получится интересным», — приводит слова Иснера пресс-служба ATP.