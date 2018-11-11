Тим: главный урок в сезоне извлёк во время поражения на «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим перед стартом Итогового чемпионата ATP в Лондоне подвёл итоги текущего сезона. Австриец рассказал, какой урок стал него в 2018 году главным. Также Тим признался, что поражение в четвертьфинале US Open в матче с испанцем Рафаэлем Надалем положительно сказалось на всём сезоне.

«Главный урок сезона? Наверное, финал «Ролан Гаррос». На двух последних турнирах я доходил во Франции до полуфинала, но финал оставался очень далеко. Наконец мне удалось пробиться в финал, я мечтал об этом с детства. Думаю, это сильно повлияло. Я слишком много думал о возможном поражении, неправильно расстроился. Это важный урок.

Отмечу и поражение в четвертьфинале US Open. Оно было очень тяжёлым, но я расстраивался только пять минут. Сразу понял, что матч получился фантастическим. Все пять часов мы играли в невероятный теннис. Потом в течение всего сезона тот матч положительно сказывался на моей игре. Он дал мне заряд уверенности», — цитирует Тима Sport360.