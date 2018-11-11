Федерер: Надаля будет не хватать на Итоговом чемпионате ATP

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал отказ испанца Рафаэля Надаля от участия в Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Лондоне. Надалю пришлось отказаться от поездки в Лондон из-за травмы ноги. Испанец уже перенёс операцию.

«Конечно, отказ Надаля повлиял на меня. Из-за этого я не оказался в одной группе с Новаком Джоковичем. Отказ Надаля привёл к полному изменению сетки турнира.

С точки зрения звёздного статуса и имени Надаля будет не хватать. Но что поделать, нужно двигаться дальше, а Рафе пожелать всего наилучшего, скорейшего восстановления», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Соперниками Федерера по группе Хьюитта станут японец Кей Нисикори, южноафриканец Кевин Андерсон и австриец Доминик Тим. Стартовый матч группового этапа 37-летний швейцарец проведёт с Нисикори.