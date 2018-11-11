Отец Циципаса: Стефанос мечтает выиграть турнир «Большого шлема»

Апостолос Циципас, отец и тренер греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, прокомментировал победу сына на турнире Next Gen ATP Finals в Милане (Италия). В финальном матче 20-летний уроженец Афин обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).

«Это ещё один шаг в его карьере. Он растёт и учится на своих ошибках. В этом году он сыграл против серьёзных теннисистов, и этот опыт уникален.

Следующая цель? Их много. К примеру, он мечтает выиграть турнир «Большого шлема». Но я считаю, что очень важно быть здоровым и играть в хороший теннис, а остальное придёт.

Как отцу, мне важно находиться рядом с сыном. Будучи тренером, я многому научился. Узнаю что-то новое каждый день", — цитирует Циципаса-старшего официальный сайт ATP.