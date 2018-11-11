Возняцки посетила матч с участием «Ливерпуля» в чемпионате Англии

Датская теннисистка Каролина Возняцки сообщила, что в эти минуты присутствует на встрече 12-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ливерпулем» и «Фулхэмом». Матч начался на стадионе «Энфилд» в 15:00 мск.

«И мы здесь», — написала 28-летняя уроженка Оденсе в «Твиттере», опубликовав короткое видео с трибуны.

Напомним, ранее бывшая первая ракетка мира не смогла выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. На пресс-конференции после поражения от украинки Элины Свитолиной она призналась, что врачи обнаружили у неё ревматоидный артрит.



В 2018 году 28-летняя спортсменка выиграла турниры в Истбурне и Пекине. Возняцки завоевала 30 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде.

Запись доступна в «твиттере» Возняцки.