Шарапова выступит на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в 2019 году

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев подтвердил, что российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире.

«Да, у нас подписан договор на её участие в Ladies Trophy. Все организационные вопросы решены, поэтому ждём Марию. Думаю, она наберёт хорошую форму, чтобы во всей спортивной и внешней красоте быть на нашем турнире.

Турнир будет очень конкурентный. Мария привлечёт повышенное внимание публики. Всё-таки она нечасто играла в России. Думаю, что будут две теннисистки из первой десятки мирового рейтинга. В декабре объявим дополнительно, кто это будет. Уверен, что на турнире и наши девушки выступят. Пора на теннис», — приводит слова Медведева телеканал «360».

Напомним, в сентябре 2018 года Шарапова досрочно завершила сезон из-за травмы.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy ежегодно проходит в Санкт-Петербурге в конце января — начале февраля.