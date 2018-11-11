Андерсон оказался сильнее Тима на старте Итогового чемпионата ATP

В стартовом матче Итогового чемпионата ATP южноамериканец Кевин Андерсон, выступающий в группе Ллейтона Хьюитта, нанёс поражение представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 6:3, 7:6 (12:10).

Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Андерсон выполнил 13 эйсов, четырежды ошибся на своей подаче и сделал один брейк. Его соперник пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Сегодня, 11 ноября, сыграют другие участники группы Хьюитта — швейцарец Роджер Федерер и японец Кей Нисикори.

Турнир в Лондоне с призовым фондом $ 8 млн завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх сетах обыграл Давида Гоффена из Бельгии со счётом 7:5, 4:6, 6:3.