Кудерметова и Воскобоева выиграли турнир в Лиможе в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Галина Воскобоева одержали победу в финале парного разряда челленджера в Лиможе (Франция). В трёх сетах они обыграли дуэт Вера Звонарёва (Россия)/Тимя Бачински (Швейцария) со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Кудерметова и Воскобоева ни разу не подали навылет и не допустили ни одной ошибки, записав в свой актив 6 брейков. Их соперницы выполнили 2 эйса, совершили 5 ошибок на подаче и реализовали 4 брейк-пойнта из 12.

Ранее состоялся финал в одиночном разряде, где россиянка Екатерина Александрова со счётом 6:2, 6:2 разгромила соотечественницу Евгению Родину. Призовой фонд турнира в Лиможе составил $ 125 тыс.