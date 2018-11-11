Андерсон: я стал лучше справляться с давлением в матчах с сильнейшими игроками

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон прокомментировал успешный дебют на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания). Андерсон в стартовом матче победил австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 7:6 (12:10).

«Конечно, я немного нервничал. Но мне довольно быстро удалось успокоиться и привыкнуть, я поймал ритм игры, начал лучше подавать, создавал шансы на подаче соперника. В то же время соперник не очень хорошо подавал, учитывая его стандартные показатели. Думаю, что мне помогло довольно удачное начало матча.

Безусловно, это срабатывает не всегда. Но, как мне кажется, я научился лучше справляться с давлением в подобных ситуациях, когда играю с сильнейшими теннисистами мира», — цитирует Андерсона пресс-служба ATP.

Следующим соперником Андерсона на турнире в Лондоне станет швейцарец Роджер Федерер, Тим сыграет с японцем Кеем Нисикори.