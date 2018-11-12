Нисикори в двух сетах обыграл Федерера на Итоговом чемпионате ATP

Японский теннисист Кей Нисикори стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне с победы над швейцарцем Роджером Федерером. Нисикори нанёс Федереру поражение в двух сетах. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Третья ракетка мира Федерер выполнил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Ранее соперники встречались девять раз, Федерер выиграл семь матчей, Нисикори – два.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Федерер — Нисикори.

Следующим соперником Федерера станет южноафриканец Кевин Андерсон, а Нисикори сыграет с австрийцем Домиником Тимом. В плей-офф турнира выйдут игроки, которые займут первое и второе места в группе.