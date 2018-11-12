Шафаржова и Сукова получили специальные награды Кубка Федерации

Чешки Люси Шафаржова и Хелена Сукова получили награды Кубка Федерации за преданность турниру, сообщает пресс-служба соревнований. Люси дебютировала в Кубке Федерации в 2004 году и всего приняла участие в 21 матче. На её счету три титула победительницы этих соревнований.

Сукова является рекордсменом сборной по количеству проведённых встреч в этом турнире — 54. Она становилась победительницей Кубка Федерации четыре раза (1983-1985, 1988).

Шафаржова ранее сообщила, что завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии 2019 года. Лучший сезон она провела в 2015 году, сумев выйти в финал Открытого чемпионата Франции и выиграв «Ролан Гаррос» и Australian Open в парном разряде.

В финале Кубка Федерации 2018 года сборная Чехии победила американок со счётом 3-0.