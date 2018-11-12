Удар Жабер в финале Кубка Кремля признан лучшим по итогам октября

Удар представительницы Туниса Онс Жабер в матче с россиянкой Дарьей Касаткиной в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля» признан лучшим по итогам октября, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар претендовали также датчанка Каролина Возняцки (Сингапур), австралийка Эшли Барти (Чжухай), украинка Элина Свитолина (Сингапур), китаянка Ван Цян (Гонконг) и голландка Кики Бертенс (Сингапур).

Видео доступно на официальном канале WTA в YouTube.

Удар Свитолиной в голосовании занял второе место, Возняцки — третье, Бертенс — четвёртое, Барти — пятое, Ван Цян — шестое.

По итогам сентября лучшей в этой номинации стала Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Жабер в финале Кубка Кремля проиграла Касаткиной со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 4:6.