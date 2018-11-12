Нисикори — о победе над Федерером: всегда нелегко играть со своим кумиром

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал победу на старте группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне в матче со швейцарцем Роджером Федерером со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
«Я очень рад победе. Всегда нелегко играть со своим кумиром. Матчи с ним — это большое испытание. Здорово, что я смог победить», — приводит слова Нисикори официальный сайт тура.
Следующим соперником Нисикори станет южноафриканец Кевин Андерсон, а Федерер сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Оба финалиста минувшего розыгрыша на Итоговый чемпионат 2018 года не попали.
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