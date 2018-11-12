Федерер: пожалуй, в первом сете у меня было больше шансов, чем у Нисикори

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал поражение на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне в матче с японцем Кеем Нисикори со счётом 6:7 (4:7), 3:6.
«В первом сете у нас обоих были трудности в игре. Пожалуй, у меня было всё же больше шансов. Во втором сете я стал чувствовать себя лучше. Думаю, Кей тоже. Уровень игры вырос. К сожалению, я не смог развить преимущество, которое получил на старте партии. Это было очень важно.
Думаю, решающим стал 10-минутный отрезок с конца первой партии до счёта 1:1 во второй", — приводит слова Федерера официальный сайт тура.
Следующим соперником Нисикори станет южноафриканец Кевин Андерсон, а Федерер сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября.
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