Д. Маррей: с первого гейма на корте была настоящая битва

Британец Джейми Маррей, выступающий в паре с бразильцем Бруно Суаресом, прокомментировал победу на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Они оказались сильнее южноафриканца Рэйвена Клаасена и новозеландца Майкла Винуса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, [10:5].

«Мы сделали всё, что нужно, и смогли победить. С первого гейма на корте была настоящая битва. Я проиграл гейм на своей подаче, и мы сразу оказались под давлением. В начале матча у нас было несколько шансов сделать обратный брейк. Мы боролись. В итоге нам повезло. Счёт был 5:4 и 30:0. Соперник здорово подавал. Но внезапно совершил пару двойных ошибок, затем Бруно отлично сыграл на приёме, и счёт сравнялся.

Мы сыграли очень хорошо, особенно на тай-брейках. Мы показывали прекрасную игру, когда это было нужно больше всего. Мы очень рады победе в первом матче", — цитирует Маррея официальный сайт тура.

Турнир завершится 18 ноября.