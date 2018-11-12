Суарес: от такой победы ощущения очень приятные

Бразилец Бруно Суарес поделился впечатлениями от победы на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде. На старте соревнований он в дуэте с британцем Джейми Марреем обыграл южноафриканца Рэйвена Клаасена и новозеландца Майкла Винуса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, [10:5].

«С начала матча на корте было настоящее сражение. Думаю, мы хорошо боролись на протяжении всей встречи. Нам пришлось нелегко. Я немного нестабильно действовал на приёме. В некоторых геймах я отлично себя проявлял, а в других много ошибался.

Во втором сете было то же самое. Сразу же случился один брейк, потом обратный. Важно, что мы уверенно провели концовку матча. Мы очень хорошо сыграли на тай-брейке. От такой победы ощущения очень приятные", — цитирует Суареса официальный сайт тура.

Д. Маррей: с первого гейма на корте была настоящая битва