Гилберт: прорыв Джоковича напонимает мне о том, что сделал Агасси в 1999-м

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Брэд Гилберт оценил прогресс в игре серба Новака Джоковича и предположил, что в 2019 году уроженец Белграда будет главной фигурой в туре.

«Думаю, в полуфинале Уимблдона с Надалем Новак впервые за долгое время подавал невероятно здорово. Тот матч оказал большое влияние на состояние, в котором он сейчас находится. Его подача стала грозным оружием. Не скажу, что он стал подавать мощнее, но, как и Рафа, Новак начал посылать мяч точнее по углам. Он стал выигрывать больше очков на первой подаче.

Мне кажется, в 2019 году Джокович будет доминировать в туре. Он набирает ход.

Прорыв Новака на Уимблдоне и его 31 победа в 33 матчах напоминают мне о том, что сделал Агасси в 1999-м. Тогда он выиграл «Ролан Гаррос», дошёл до финала Уимблдона и взял титул на US Open. Думаю, Новак рассчитывает мощно провести следующий сезон. Я вижу его главным фаворитом в Австралии. Думаю, он может побороться за второй «Джокер Шлем».

Закончив год на первой строчке в рейтинге, Джокович сравняется с Федерером и Коннорсом. Ему по силам обойти Сампраса, который шесть сезонов заканчивал на вершине. Но, думаю, сейчас Новак сосредоточен на том, чтобы уверенно завершить год на Итоговом чемпионате", — цитирует Гилберта официальный сайт тура.

Сегодня, 12 ноября, Новак в Лондоне сыграет с американцем Джоном Иснером.

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