Бублик: приятно завершить сезон, завоевав титул

21-летний представитель Казахстана Александр Бублик поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире серии «челленджер» в Братиславе (Словакия). В финале уроженец Гатчины обыграл чеха Лукаша Росола со счётом 6:4, 6:4.

«Я очень рад этой победе. Я впервые с августа завоевал титул. Вообще, это первый турнир, который я выиграл, выйдя в основную сетку из квалификации. Приятно завершить сезон, завоевав титул. Мне очень нравится Братислава. Думаю, я вернусь сюда в следующем году», — приводит слова Бублика официальный сайт тура.

В рейтинге ATP Бублик, ранее выступавший за Россию, занимает 170-ю строчку. О своём решении сменить спортивное гражданство на казахстанское Александр сообщил в ноябре 2016 года.