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Чилич: думаю, на Итоговом чемпионате всё решат мелочи

Чилич: думаю, на Итоговом чемпионате всё решат мелочи
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о своём настрое на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Он попал в группу Куэртена, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем, американцем Джоном Иснером и немцем Александром Зверевым.

«В Париже я демонстрировал прекрасный теннис. Сейчас я отлично себя чувствую и с нетерпением жду своего первого матча. Думаю, на этом турнире всё решат мелочи. Играть с соперникам топ-уровня — это всегда большое испытание. Нас ожидают упорные сражения», — приводит слова Чилича официальный сайт тура.

Сегодня, 12 ноября, Марин на старте группового этапа сыграет со Зверевым.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

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