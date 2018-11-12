Сборная России сохранила за собой 11-ю строчку в рейтинге Кубка Федерации

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 12 ноября команда России, проигравшая сборной Латвии в плей-офф Мировой группы II, сохранила за собой 11-ю строчку. Сборная Чехии, победившая в финале команду США со счётом 3:0, занимает первую позицию.
Кубок Федерации. Рейтинг от 12 ноября
1 (1). Чехия — 35 520.
2 (2). США — 26 525.
3 (3). Беларусь — 12 347,5.
4 (4). Франция — 11 972,5.
5 (5). Германия — 7875.
6 (6). Бельгия — 6240.
7 (7). Швейцария — 6162,5.
8 (8). Румыния — 5512,5.
9 (9). Австралия — 5425.
10 (10). Нидерланды — 4615.
11 (11). Россия — 3782,5.
В следующем сезоне россиянки сыграют в группе А зоны Европа / Африка 1. Вместе с россиянками в эту группу попали команды Украины, Польши, Болгарии, Эстонии, Дании и Швеции.
Сборная Чехии одержала победу над США в финале Кубка Федерации