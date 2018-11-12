Сборная России сохранила за собой 11-ю строчку в рейтинге Кубка Федерации

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 12 ноября команда России, проигравшая сборной Латвии в плей-офф Мировой группы II, сохранила за собой 11-ю строчку. Сборная Чехии, победившая в финале команду США со счётом 3:0, занимает первую позицию.



Кубок Федерации. Рейтинг от 12 ноября

1 (1). Чехия — 35 520.

2 (2). США — 26 525.

3 (3). Беларусь — 12 347,5.

4 (4). Франция — 11 972,5.

5 (5). Германия — 7875.

6 (6). Бельгия — 6240.

7 (7). Швейцария — 6162,5.

8 (8). Румыния — 5512,5.

9 (9). Австралия — 5425.

10 (10). Нидерланды — 4615.

11 (11). Россия — 3782,5.

В следующем сезоне россиянки сыграют в группе А зоны Европа / Африка 1. Вместе с россиянками в эту группу попали команды Украины, Польши, Болгарии, Эстонии, Дании и Швеции.