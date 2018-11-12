Циципас: у меня был невероятный сезон, но о наградах я думал в последнюю очередь

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал получение награды ATP в категории «Прогресс года». На минувшей неделе он стал победителем Next Gen ATP Finals в Милане. В финале Стефанос обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).

«Очень приятно было получить эту награду. Я этого не ожидал. У меня был невероятный сезон, но о наградах я думал в последнюю очередь. Однако я был счастлив, когда увидел своё имя на этом трофее. Конечно, я очень рад. Вся проделанная работа, все усилия, которые я приложил, позволили мне завоевать данную награду. Ощущения великолепные», — приводит слова Циципаса официальный сайт тура.

Третье место на турнире в Милане занял россиянин Андрей Рублёв.