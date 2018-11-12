Синякова: счастлива, что смогла спасти матч с Кенин

Чешская теннисистка Катержина Синякова поделилась эмоциями от победы в Кубке Федерации 2018 года. В финале чешки обыграли американок со счётом 3-0. Победное очко сборной Чехии принесла Синякова. обыгравшая Софью Кенин со счётом 7:5, 5:7, 7:5.

«Это потрясающе, невероятно. Не могу представить лучшего окончания сезона. Я очень рада. Мне было тяжело. Мы с Софьей демонстрировали прекрасный теннис. По ходу матча случались взлёты и падения. Я всё равно старалась бороться. Чувствовала, что играю хорошо, даже когда уступала в счёте. Я счастлива, что смогла спасти этот матч. Это очень много значит для меня.

Атмосфера была великолепной. Я должна поблагодарить болельщиков. Они пришли на стадион и весь матч поддерживали меня. Они мне очень помогли. Я не могла представить, что поддержка будет столь громкой. Я чувствовала, что играю для них, а не только для себя», — цитирует Синякову официальный сайт турнира.