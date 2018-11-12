Ринальди: никогда не забуду матч Кенин с Синяковой

Капитан сборной США Кэйти Ринальди прокомментировала поражение Софьи Кенин от чешки Катержины Синяковой в финале Кубка Федерации со счётом 5:7, 7:5, 5:7. Сборная Чехии одержала победу над американками со счётом 3-0.



«Я невероятно горда теми усилиями, которые приложила Кенин. То, как играли обе девушки, было просто невероятным. Я счастлива быть частью этой команды.

Девушки сражались отчаянно, розыгрыши получались изумительными. Я никогда не забуду этот матч", — приводит слова Ринальди официальный сайт соревнований.

В прошлогоднем финале Кубка Федерации сборная США одолела команду Беларуси со счётом 3-2. Сборная Чехии занимает первое место в рейтинге Кубка Федерации. Команда США располагается на второй позиции.