Пала: по ходу матча я сказал Синяковой, что она себя недооценивает

Капитан сборной Чехии Петр Пала прокомментировал победу Катержины Синяковой над американкой Софьей Кенин в финале Кубка Федерации со счётом 7:5, 5:7, 7:5. Чешки одержали итоговую победу со счётом 3-0.

«По ходу матча я сказал Катержине, что она себя недооценивает и слишком уважительно относится к сопернице. Ей нужно уважать Кенин, но при этом нельзя было позволить себе думать, что соперница играет лучше. Дело было не в игре, а в её отношении.

Это был невероятный финал. Я так рад, что мы смогли победить уже по итогам трёх матчей, потому что всё могло сложиться иначе. Девушки провели на корте 3 часа 44 минуты. То, как они боролись и справлялись с давлением, заслуживает уважения. Они сражались до конца, за каждое очко. Было так много эмоций, взлётов и падений», — цитирует Палу официальный сайт соревнований.