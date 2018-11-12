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Текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Чилич на Итоговом чемпионате

Текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Чилич на Итоговом чемпионате
Теннис / ATP

Сегодня, 12 ноября, состоится матч первого тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют представитель Германии Александр Зверев и хорват Марин Чилич. Начало поединка запланировано на 17:00 мск. По личным встречам впереди 21-летний уроженец Гамбурга — 5-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Чилич в Лондоне.

В группе Куэртена также сыграют серб Новак Джокович и американец Джон Иснер.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Оба финалиста минувшего розыгрыша на Итоговый чемпионат 2018 года не попали.

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