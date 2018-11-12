Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Иснер на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 12 ноября, состоится матч первого тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют серб Новак Джокович и представитель США Джон Иснер. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 8-2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Иснер в Лондоне.



В группе Куэртена также выступают немец Александр Зверев и хорват Марин Чилич.



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Оба финалиста минувшего розыгрыша не попали на Итоговый чемпионат 2018 года.

Гилберт: прорыв Джоковича напонимает мне о том, что сделал Агасси в 1999-м