Кенин: мы с Синяковой обе уходили с корта в слезах

Американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала своё поражение от представительницы Чехии Катержины Синяковой в финале Кубка Федерации. Чешка выиграла со счётом 7:5, 5:7, 7:5 и принесла своей команде итоговую победу — 3-0.

«Матч прошёл в упорной борьбе. После него было так много эмоций. Мы обе уходили с корта в слезах. Поединок длился очень долго, мы потратили так много сил. Мы обе сражались до конца. Я расстроена поражением. У меня были два матчбола. Я могла изменить ход финала. В целом я сделала всё, что было в моих силах.

Это была потрясающая неделя тренировок и матчей. Я никогда не забуду этот финал. Я горжусь тем, как сражалась на корте, даже уступая в счёте. К сожалению, я проиграла, но год получился отличным. В последние пару дней я провела матчи с одними из лучших теннисисток мира. Я знаю, что прогрессирую. Надеюсь, следующий сезон получится успешным для меня», — цитирует Кенин официальный сайт тура.