Марах и Павич победили Эрбера и Маю на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне

Австрийский теннисист Оливер Марах и представитель Хорватии Мате Павич стартовали на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне в парном разряде с победы над французами Пьер-Югом Эрбером и Николя Маю со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Оливер и Мате 4 раза подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 3 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

Позднее в группе Ноулз/Нестор состоится матч Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия) — Майк Брайан (США) / Джек Сок (США).

В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. В финале они обыграли Кубота и Мело со счётом 6:4, 6:2.