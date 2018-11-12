Ринальди: надеюсь, теннисистки будут играть в КФ не только ради Олимпиады

Капитан сборной США Кэйти Ринальди прокомментировала поражение от команды Чехии в финале Кубка Федерации в Праге со счётом 0-3. В заключительном матче Софья Кенин уступила чешке Катержине Синяковой со счётом 5:7, 7:5, 5:7.

«Это была удивительная неделя. Четыре игрока стали настоящей командой. Атмосфера была невероятной. Мы не смогли добиться желаемого результата, но никто не скажет, что мы не выложились по полной. 2018 год получился великолепным, ведь мы вновь дошли до финала. Я благодарна всем игрокам. Это была настоящая командная работа. Я впервые познакомилась с Кенин, когда ей было 7 лет. Я очень горжусь ею.

Календарь сезона очень насыщенный. Знаю, что многие теннисистки хотели сыграть в финале, но не смогли из-за травм или усталости. Я поддерживаю их и желаю всего хорошего. Надеюсь, в следующем году теннисистки будут играть за сборную, потому что хотят представлять свою страну, а не только ради участия в Олимпиаде.

Олимпийские игры — это большое событие, но, думаю, все и так рады выступать в Кубке Федерации. С нетерпением жду следующего сезона. Мы начинаем встречей с Австралией в Эшвилле. В прошлом году мы здорово провели там время. Нас будут ждать. Уверена, что всё будет отлично", — цитирует Ринальди официальный сайт тура.