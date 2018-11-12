Хачанов разминал Федерера перед стартовым матчем с Нисикори в Лондоне

Российский теннисист Карен Хачанов, который приехал на Итоговый чемпионат ATP в качестве первого запасного, перед матчем между швейцарцем Роджером Федерером и японцем Кеем Нисикори выступил для 37-летнего спортсмена в качестве спарринг-партнёра.

«Федерер тренируется с Хачановым до начала матча», — написал в «Твиттере» бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски.

Напомним, в Лондоне Федерер проиграл Нисикори в двух сетах со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Следующим соперником швейцарца станет Кевин Андерсон из ЮАР, а японец встретится с представителем Австрии Домиником Тимом. В плей-офф турнира выйдут игроки, которые займут первое и второе места в группе.

Запись доступна в «твиттере» Руседски.