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А. Зверев начал Итоговый чемпионат ATP в Лондоне с победы над Чиличем

А. Зверев начал Итоговый чемпионат ATP в Лондоне с победы над Чиличем
Теннис / ATP

В матче группы Густаво Куэртена на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне (Великобритания), немецкий теннисист Александр Зверев в двух сетах взял верх над хорватом Марином Чиличем со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Продолжительность поединка составила 2 часа 9 минут. 21-летний уроженец Гамбурга и его соперник выполнили по 8 эйсов и допустили по 4 двойные ошибки. В активе Зверева 1 реализованный брейк-пойнт из 5, Чилич сделал 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Чилич в Лондоне.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

12 ноября 2018 года, понедельник. 17:20 МСК
Итоговый чемпионат ATP. Группа Густаво Куэртен
Матч окончен
Александр Зверев
Александр Зверев
5
Германия
   7
7:6
5   
   7
7:6
1   
 
Марин Чилич
Марин Чилич
7
Хорватия
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