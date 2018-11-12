Чилич: я позволил Звереву вернуться в игру и не использовал свои шансы

Хорватский теннисист Марин Чилич подвёл итоги стартового матча на Итоговом чемпионате ATP с представителем Германии Александром Зверевым. Седьмая ракетка мира потерпел поражение в двух сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (1:7).

«Я очень хорошо начал матч и вёл со счётом 3:0. В первом сете я был близок к тому, чтобы сделать ещё один брейк. После этого я проиграл свою подачу и пропустил несколько мячей.

Я допустил одну двойную ошибку и позволил ему вернуться в игру. Затем я почувствовал, что он начал действовать немного лучше. Я мог победить на тай-брейке, но не использовал свои шансы", — цитирует Чилича официальный сайт ATP.

В группе Густаво Куэртена также выступают серб Новак Джокович и американец Джон Иснер.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне с призовым фондом $ 8,5 млн завершится 18 ноября.