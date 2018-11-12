С. Уильямс стала женщиной года по версии мужского журнала GQ

Американская теннисистка Серена Уильямс признана женщиной года по версии журнала GQ.

Издание, рассчитанное на мужскую аудиторию, было основано в 1957 году. Журнал о моде и стиле неоднократно признавался самым влиятельным в мире. Выпускается в 11 странах мира. Российская версия GQ выходит с 2001 года.

В рейтинге WTA 37-летняя спортсменка в настоящее время занимает 16-ю строчку. Последним турниром, в котором Уильямс приняла участие, был US Open. Серена дошла до финала, где в двух сетах уступила японке Наоми Осаке. Решающий матч был омрачён судейским скандалом. Американка осталась недовольна решением арбитра лишить её очков за подсказку тренера и поломанную ракетку. В результате она назвала рефери сексистом и вором.

Фото с Уильямс на обложке журнала доступно в «твиттере» американского бизнесмена Алексиса Оганяна.

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