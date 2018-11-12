Брайан и Сок обыграли Кубота и Мело на старте Итогового чемпионата ATP

Американцы Майк Брайан и Джек Сок одержали победу на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде, выиграв в двух партиях у дуэта Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия) со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Майк и Джек выполнили 5 эйсов, трижды ошиблись на своей подаче и реализовали 1 из 3 брейк-пойнтов. Их соперники 6 раз подали навылет, допустили такое же количество двойных ошибок и не сделали ни одного брейка.



Ранее в группе Ноулз/Нестор австриец Оливер Марах и представитель Хорватии Мате Павич оказались сильнее французской пары Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю.



В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. В финале они обыграли Кубота и Мело со счётом 6:4, 6:2.