Джокович нанёс поражение Иснеру на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне

Сербский теннисист Новак Джокович начал с победы Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания), обыграв в двух сетах представителя США Джона Иснера — 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Первая ракетка мира 6 раз подал навылет, допустил 1 ошибку на своей подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 13 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. По личным встречам впереди уроженец Белграда — 9-2.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Иснер в Лондоне.

В группе Куэртена также выступают немец Александр Зверев и хорват Марин Чилич.

Итоговый чемпионат ATP с призовым фондом $ 8,5 млн завершится 18 ноября.