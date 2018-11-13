Роналду посетил матч Джоковича с Иснером в Лондоне

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вместе с семьёй посетил матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания), в котором сербу Новаку Джоковичу противостоял американец Джон Иснер. Уроженец Белграда за 1 час 14 минут одержал победу со счётом 6:4, 6:3.

Помимо Джоковича и Иснера, в группе Густаво Куэртена выступают представитель Германии Александр Зверев и хорват Марин Чилич.



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне с призовым фондом $ 8,5 млн завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл Давида Гоффена из Бельгии — 7:5, 4:6, 6:3. Оба теннисиста не попали на турнир 2018 года.

Фотография доступна в официальном "твиттере" ATP.