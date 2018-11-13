Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Тим на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 13 ноября, состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер и представитель Австрии Доминик Тим. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. По личным встречам впереди австриец — 2-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Тим в Лондоне.



На старте соревнований Федерер уступил японцу Кею Нисикори со счётом 6:7 (4:7), 3:6, а Тим проиграл южноафриканцу Кевину Андерсону — 3:6, 6:7 (10:12).



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

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