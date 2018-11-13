Жук вышла во второй круг челленджера в Хьюстоне

Российская теннисистка Софья Жук, посеянная на челленджере в Хьюстоне (США) под седьмым номером, вышла во второй круг. На старте соревнований с призовым фондом $ 150 тыс. она в двух партиях обыграла представительницу США Грэйс Мин со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

18-летняя россиянка трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хьюстоне Жук поспорит с венгерской теннисисткой Далмой Галфи, пробившейся в основную сетку через квалификацию. В первом круге 20-летняя венгерка победила итальянку Дебору Кьезу со счётом 7:5, 6:1.